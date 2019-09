Salini Impregilo costruirà un treno ad alta velocità in Texas

DALLAS (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Texas Central, società di sviluppo di treni ad alta velocità, ha annunciato che un contratto Design-Build è stato stipulato con la joint venture di Salini Impregilo Spa (tra i leader globali nel settore dell’ingegneria civile) e la sua controllata americana Lane Construction Company. Salini-Lane realizzerà la parte riguardante i lavori di ingegneria civile del nuovo servizio ad alta velocità tra Houston e Dallas. I lavori includono la progettazione e costruzione del viadotto e delle sezioni in rilevato lungo l’intero tracciato, l’installazione del sistema di binari e l’allineamento e la costruzione di tutti gli edifici e servizi per la manutenzione e per lo stoccaggio del materiale ferroviario.

Il contratto Design-Build prevede la realizzazione di lavori preliminari affinché la joint venture possa continuare ad eseguire le attività di progettazione, planning dettagliato, definizione dell’interfaccia e degli altri prerequisiti essenziali per l’avvio dei lavori. Il contratto arriva in seguito ad un lavoro preliminare di progettazione e di ingegneria front-end del treno. Altri servizi comprendono l’ottimizzazione dei piani esecutivi, strategici e logistici, oltre ad analisi di performance per la definizione dei costi e delle tempistiche di realizzazione.

“Siamo entusiasti di avere questa opportunità unica nel suo genere che ci consente di apportare la nostra vasta esperienza e il nostro know-how in questo progetto – spiega l’AD del Gruppo Salini Impregilo, Pietro Salini -. Fare parte di questo progetto, che porterà l’alta velocità su rotaia in Texas e in America, in qualità di leader dei lavori di progettazione e costruzione, è un’esperienza unica di cui siamo onorati”.

Il Gruppo Salini Impregilo è attivo in oltre 50 paesi, in cinque continenti, con un track record di oltre 4.000 miglia di infrastrutture ferroviarie nel mondo – in Australia, Europa, Asia e nelle Americhe.

(ITALPRESS).