Governo, Conte “La Costituzione è la stella polare”

“Volevo ringraziarvi per la disponibilità e darvi il benvenuto nella squadra di governo, abbiamo una grande responsabilità, siamo qui per un ufficio pubblico e dobbiamo realizzarlo con disciplina e onore come ci impone la costituzione, che sarà la nostra stella polare. Noi ci metteremo cuore, passione e impegno perché l’occasione di servire il paese capita tutti i giorni e dobbiamo fare il massimo per dare delle risposte alle urgenze e ai bisogni del paese”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nel corso della cerimonia di giuramento dei sottosegretari e viceministri.

“Sarà molto importante curare con la massima attenzione il rapporto con le forze politiche rappresentate in Parlamento – ha proseguito -. Abbiamo l’obbiettivo di realizzare l’azione di governo ma dobbiamo farlo sempre con il dialogo con le forze politiche in Parlamento, tendendo sempre l’orecchio alla comunità nazionale. Cerchiamo di mantenere un filo diretto perché sarà determinante per la massima efficacia dell’azione di governo”. (ITALPRESS).