Anche Lidl, nota catena di supermercati, a settembre assumerà oltre 100 nuove figure per i propri supermercati presenti su tutto il territorio nazionale.

Le figure ricercate riguardano Addetti Vendita, che dovranno offrire assistenza ai clienti, gestire la cassa, sistemare e pulire i locali; Preparatori Merci, che dovranno occuparsi dei reparti Entrata e Uscita Merci e accogliere i clienti con un ampio assortimento di prodotti; Commessi Specializzati, che dovranno gestire il personale, assicurare il rispetto delle normative di legge sulla sicurezza, svolgere mansioni operative; Collaboratori Contabilità, che dovranno archiviare i documenti contabili e fornire supporto alla redazione del bilancio di esercizio oltre ad operatori di filiale, responsabili etc.

Lidl assume oltre 100 figure

La ricerca è rivolta a diplomati e laureati, con orientamento al cliente, interesse per il commercio, motivati, dinamici, flessibili, affidabili, con capacità di lavorare sia autonomamente che in squadra e con capacità di comunicazione e propensione al lavoro in team.Entrare a far parte di Lidl significa lavorare in un’azienda solida, dinamica strutturata e in continua espansione all’interno della quale è possibile gestire il proprio team di lavoro per il raggiungimento di obiettivi ambiziosi.

L’azienda investe in iniziative e vantaggi per i propri collaboratori in quanto considera il loro sviluppo di fondamentale importanza per questo offre importanti prospettive di crescita attraverso un percorso di formazione completo e strutturato, svolgendo una funzione chiave all’interno del Gruppo.

L’azienda

Lidl, catena di supermercati e leader nella grande distribuzione, nata in Germania negli anni 30 e fondata dalla famiglia tedesca Schwarz, ha aperto il suo primo negozio in Italia nel 1992 in provincia di Vicenza, oggi è presente su tutto il territorio nazionale con 630 punti vendita dove lavorano 15.000 persone.

I supermercati Lidl, oltre che in Italia e in Germania, sono presenti anche in altri paesi europei tra cui Francia, Spagna, Malta e Regno Unito.