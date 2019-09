Napoli, Ancelotti: “Vogliamo essere protagonisti in Champions”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Sara’ un buon test. Il gruppo ha un obiettivo ben chiaro, ovvero passare il turno. Giochiamo contro la squadra campione d’Europa, che e’ pure in testa nel proprio campionato. Sara’ di certo una gara complicata e allo stesso tempo stimolante”. Cosi’, in conferenza stampa, l’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, alla vigilia dell’esordio degli azzurri nella Champions League 2019-2020, in programma al San Paolo, alle 21, contro il Liverpool. “Non dobbiamo snaturare la nostra idea di calcio. Dobbiamo prendere spunto da quanto fatto contro loro lo scorso anno. L’aspetto difensivo in queste partite e’ molto importante ma c’e’ anche la qualita’: se vuoi vincere certe partite la devi mettere in mostra”, ha aggiunto Ancelotti.

“Il Liverpool e’ cresciuto molto rispetto alla scorsa stagione. La vittoria della Champions gli ha dato piu’ consapevolezza. Anche il Napoli e’ cresciuto ed e’ migliorato nella qualita’. Sara’, come lo scorso anno, una gara combattuta ed equilibrata. Spero che anche il risultato sia lo stesso dell’annata passata”, ha proseguito il tecnico del club azzurro.

“Il Napoli vuole essere protagonista in Champions. Ma il cammino in questa competizione dipende da tanti fattori. Intanto dobbiamo superare il girone, poi si vedra’”, ha concluso Ancelotti.

