Saranno tre le giornate di squalifica per Rodrigo De Paul. Come prevedibile, il Giudice Sportivo ha infatti sanzionato con tre giornate la – pur lieve – manata rifilata ad Antonio Candreva nella sfida di sabato con l’Inter. Un’assenza pesante, dunque, per l’Udinese, che dovrà fare a meno del suo numero 10 e trascinatore nelle prossime uscite.

Nessuna sanzione, invece, per il Cagliari, finito nell’occhio del ciclone per gli ululati razzisti rivolti a Romelu Lukaku durante la seconda giornata. Il Giudice Sportivo ha infatti escluso la possibilità di riscontrare i presupposti per la responsabilità oggettiva del club. Alla luce, però, anche degli episodi di razzismo nei confronti di Kessié in Verona-Milan, sarebbe auspicabile un intervento più deciso della giustizia, sia ordinaria che sportiva, per fronteggiare il problema. La giustificazione che i fischi siano arrivati solo nell’imminenza del calcio di rigore, a dirla tutta, sembra solo rendere più ridicolo il provvedimento del Giudice.

Questi tutti gli squalificati: oltre al già menzionato Rodrigo De Paul dell’Udinese, il giudice sportivo ha comminato un turno di stop a Daniele Dessena del Brescia (con 2000 euro di ammenda dopo la doppia ammonizione: comportamento scorretto e simulazione in area), Davide Calabria del Milan (fallo su una chiara occasione da rete) e Mariusz Stepinski del Verona (fallo grave).