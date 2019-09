Keira Knightley mamma per la seconda volta in gran segreto

Keira Knightley è diventata mamma per la seconda volta. Il lieto evento però è avvenuto in gran segreto qualche giorno fa. Del nuovo nato ancora non si sa nulla. Nascita, sesso e nome sono al momento sconosciuti.

La notizia è diventata pubblica dopo che il “Daily Mail” ha paparazzato l’attrice in giro con il marito James Righton mentre spingevano la carrozzina con il nuovo arrivato. Il titolo è chiarissimo e definitivo: guardate la coppia che porta a passeggio il neonato. Keira e James beccati a passeggiare per i marciapiedi di Londra, come una giovane coppia qualsiasi.

Prima di quella foto l’ultima apparizione pubblica di Keira risaliva al 23 agosto, ancora con pancione. L’attrice era stata paparazzata mentre si trovava da un fruttivendolo a Londra.