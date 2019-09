Sanità privata, Cittadini (Aiop): “Confronto lungo, serve responsabilità”

ROMA (ITALPRESS) – Un confronto lungo e complesso, su cui però è stata registrata una “grande sensibilità” del ministro della Salute, Roberto Speranza. Barbara Cittadini – presidente nazionale di Aiop, l’associazione italiana ospedalità privata – descrive così il tavolo istituzionale che si è tenuto oggi al ministero per discutere il rinnovo contrattuale dei professionisti che operano nella componente di diritto privato del sistema sanitario nazionale. Alla riunione, oltre alla parte datoriale e istituzionale, sono intervenuti anche i sindacati.

Aiop si è prima confrontata con Cigl, Cisl e Uil e in un secondo momento con Ugl. Le parti si sono aggiornate al 25 settembre. Secondo Barbara Cittadini, dunque, lo sciopero nazionale dei lavoratori della sanità privata, programmato per il 20 settembre, è quantomeno congelato: “Ritengo che lo sciopero sia sospeso e le trattative riprendono in tempi così stretti per dare serietà nell’impegno”, osserva parlando all’ITALPRESS.

“Siamo rimasti favorevolmente colpiti dalla tempestività con la quale il ministro Speranza ha convocato l’Aiop e l’Aris (Associazione Religiosa Istituti Socio-sanitari, ndr) rispetto a un tema che poniamo almeno dall’insediamento di questa presidenza, ma anche da quella precedente. C’è un contratto scaduto da tanti anni. Il ministro ha dimostrato grande sensibilità. Il confronto è stato lungo, perché il problema è complesso nelle sue dinamiche. Noi siamo la componente di diritto privato del Sistema sanitario nazionale. I contratti dei lavoratori della componente di diritto pubblico sono stati rinnovati a inizio anno dopo che erano stati bloccati per lungo tempo”.

