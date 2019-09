Buona la prima per la Roma in Europa League, 4-0 al Basaksehir

ROMA (ITALPRESS) – Inizia bene l’avventura della Roma in Europa League. La formazione giallorossa conquista i tre punti all’esordio e batte il Basaksehir per 4-0 grazie all’autogol di Junior Caiçara e alle reti di Dzeko, Zaniolo e Kluivert. La squadra di Fonseca sembra partire col piglio giusto ma col passare dei minuti abbassa il ritmo e sbaglia molti palloni. La prima occasione del match si verifica al 2’ con una progressione di Zaniolo conclusa con un tiro respinto da Günok. Distanze lunghe tra i reparti per la squadra di Fonseca spesso infilata dai lunghi lanci dalla difesa del Basaksehir. La Roma fatica a costruire gioco ma sblocca il risultato nel modo più rocambolesco: al 42’ Spinazzola crossa e trova la deviazione di Junior Caiçara nella propria porta. Nella ripresa la Roma prova a partire subito forte ma Dzeko spreca due facili occasioni da gol a tu per tu col portiere. Ma alla terza chance il bosniaco non perdona: Zaniolo si scatena sulla fascia e serve una palla d’oro per il numero 9, autore del 2-0. Il classe 1999 è il migliore in campo e al 71’ si toglie la soddisfazione del gol: Dzeko ricambia il favore dell’assist e Zaniolo col mancino trova l’angolo vincente per il definitivo 3-0. Nel recupero cala il poker Kluivert.

