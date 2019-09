Il meteo nel weekend, perturbazioni in arrivo

Le previsioni meteo di questo weekend annunciano perturbazioni in arrivo.

Vediamo nel dettaglio cosa vedremo in questo fine settimana secondo il Centro Meteo Italiano.

Il meteo di venerdì 20 settembre

AL NORD

Giornata di bel tempo su tutte le regioni settentrionali con solo qualche nube in transito. Al mattino cieli poco nuvolosi in Piemonte, sereni altrove. Al pomeriggio ancora cieli sereni su tutte le regioni, stessa cosa anche in serata e in nottata.

AL CENTRO

Condizioni di bel tempo anche al centro Italia, sole fin dal mattino in Toscana e Umbria, qualche nube in più invece sul Lazio, Abruzzo e Marche. Al pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni, situazione invariata anche in serata e nottata con cieli sereni.

AL SUD

Ultime note d’instabilità sulle regioni meridionali con locali piogge o acquazzoni. Al mattino possibili piogge sulle regioni peninsulari, al pomeriggio anche in Sardegna e in Sicilia. Fenomeni in esaurimento poi in serata con il ritorno del bel tempo su tutte le regioni.

Temperature in diminuzione specie al Centro Sud.

Il meteo nel weekend

Sicilia

Tempo stabile nella giornata di sabato con ampi spazi di sereno su tutta la regione al mattino, nubi in aumento a partire dal pomeriggio e poi anche nelle ore serali. tempo asciutto anche domenica con molte nubi compatte su tutti i settori; non si escludono locali piogge al mattino sulla costa occidentale.

Ampi spazi di sereno nelle ore diurne al Nord, con solo qualche innocuo addensamento sui settori occidentali. Nuvolosità in aumento anche ad Est in serata, mentre in nottata sono attesi i primi acquazzoni e temporali ad iniziare dal Nord Ovest.

Sole prevalente al mattino al Centro Italia, mentre al pomeriggio al nuvolosità tenderà ad aumentare a partire dal versante tirrenico. Cieli irregolarmente nuvolosi in serata ma con tempo asciutto, prima che in nottata le prime piogge bagnino le coste di Lazio e Toscana.

Tempo stabile e generalmente soleggiato nelle ore diurne sulle regioni meridionali e in particolare su quelle Peninsulari. Qualche nube in più sulle Isole ma senza fenomeni di rilievo, mentre in serata e in nottata i cieli saranno irregolarmente nuvolosi su tutte le zone.

Temperature minime in generale diminuzione, massime invece in lieve aumento.

Fonte www.centrometeoitaliano.it