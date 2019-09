F1, Leclerc: “Anche a Singapore puntiamo in alto, ma non sarà facile”

MARINA BAY (SINGAPORE) (ITALPRESS) – Riflettori puntati su Charles Leclerc nel giovedì del GP di Singapore, dopo le due belle vittorie a Spa e Monza. “Trattandosi di due gare consecutive non c’era stato modo di fare festa in Belgio, mentre dopo il GP d’Italia ho potuto celebrare a Milano e a Monaco, ma soprattutto a Maranello, dove c’è stata la possibilità di abbracciare l’intero team, non solo le persone che vengono ai Gran Premi. Si tratta di oltre mille ragazzi con i quali è stato bello fare un brindisi”, ha detto il più giovane vincitore della storia della Scuderia Ferrari in Formula 1. Il monegasco ha poi parlato di Singapore: “Amo tutti i circuiti cittadini e questo non fa eccezione. Il fatto che si giri di notte crea un effetto di velocità ancora più vivido. Personalmente mi piace molto e credo che abbiamo delle carte che ci possiamo giocare. Abbiamo delle parti nuove sulla SF90 che speriamo ci aiutino a colmare il gap dai rivali su questo tipo di circuiti. Il target, come sempre, è puntare più in alto possibile, anche se bisogna essere realisti: non sarà facile”. Per Charles sarà la seconda volta a Singapore: “Una cosa che ho imparato dall’anno scorso? Bere durante la corsa, di solito non lo faccio mai e non chiedo nemmeno di avere acqua in macchina. Ma questa volta mi sa che farò ricorso alla borraccia”.

