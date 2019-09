“Dobbiamo rassicurare il sistema industriale che noi abbiamo un piano. Già da questa manovra economica lavoriamo in questa prospettiva. Gli investimenti industriali hanno bisogno di chiarezza, non possiamo permetterci segnali contraddittori. Noi vogliamo realizzare e perseguire un Green New Deal, pensiamo a riorientare il nostro sistema produttivo verso l’economia circolare, con progressività. Vogliamo lasciare ai nostri figli e nipoti un Paese più sostenibile”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in un dibattito con il leader della Cgil Maurizio Landini alle Giornate del Lavoro, a Lecce.

Conte “Sull’industria serve chiarezza, avanti con green new deal”