Un’app per supportare i ragazzi con disturbi dello spettro autistico in una serie di attività quotidiane, come per esempio fare la spesa. E’ Wall of Life, la soluzione sviluppata per la cooperativa “I corrieri dell’Oasi” da Sopra Steria, società multinazionale attiva nella trasformazione digitale, con l’intervento della Regione Siciliana,.

L’app e’ stata consegnata oggi nel corso di una cerimonia che si è tenuta a Palermo.

Autismo, una app aiuterà bambini e ragazzi nella routine quotidiana