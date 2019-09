Case in vendita Tecnocasa: cresce il numero di annunci immobiliari

Acquistare casa è uno dei passi più importanti che una persona possa compiere nella sua vita. Non solo per quanto riguarda l’investimento economico, ma anche per tutto ciò che riguarda l’aspetto prettamente legato alla vita della famiglia che all’interno di quella casa crescerà e vivrà momenti importanti.

Quando si decide di comprare casa non bisogna quindi affidarsi al caso o alle emozioni, al contrario, bisogna scegliere la futura abitazione familiare in modo razionale, facendo attenzione alle esigenze, attuali e future, e con riguardo alla posizione oltre che al proprio budget.

Per questo è bene affidarsi a qualcuno che sia esperto del settore immobiliare, come i consulenti Tecnocasa, che da 40 anni aiutano gli italiani nella scelta della loro casa, ascoltandoli e consigliandoli in base alle loro esigenze e cercando per loro ciò che di meglio ha da offrire il mercato immobiliare.

Tecnocasa, dal suo portale, offre un’apposita sezione dedicata agli annunci di case in vendita dove è possibile farsi un’idea di ciò che il mercato propone nella propria zona.

Cresce il numero di annunci immobiliari Tecnocasa

Il numero degli annunci immobiliari è in continua crescita sul portale Tecnocasa, grazie anche al trend positivo che dal 2014 ha visto un costante aumento di abitazioni disponibili alla compravendita. Ad oggi, tecnocasa.it vanta oltre 77.000 annunci di case in vendita o in affitto su tutto il territorio italiano. A questi numeri non si è giunti in un giorno.

Tecnocasa nasce nel 1979 da un’idea di Oreste Pasquali, che in 40 anni ha trasformato la sua piccola realtà di proprietario di alcune agenzie immobiliari nell’hinterland milanese in una holding presente su tutto il territorio italiano ed oltre confine.

Il suo portale è diventato negli anni il luogo perfetto per trovare la casa ideale per ogni italiano ed i suoi agenti immobiliari possono contare su anni di formazione per garantire al cliente esperienza e professionalità nelle trattative di compravendita di ogni immobile.

Più case in compravendita, quali le motivazioni

L’aumento del numero delle casa in compravendita è legato principalmente a due fattori; da un lato vi è un sensibile aumento dei prezzi al quale non si assisteva da diversi anni, dall’altro si è cominciato a costruire nuovi fabbricati dotati di tutti i requisiti di legge per rispettare gli standard di efficienza energetica e anti sismica.

Questo significa che coloro che possiedono un’abitazione datata possono ora venderla ad un prezzo più alto, che solo fino a qualche anno fa nessuno era disposto a pagare. Il 2018 ha infatti visto un leggero rialzo dei prezzi di vendita rispetto agli anni precedenti.

Chi invece non desidera rimodernare una casa datata trova oggi più scelta tra le nuove costruzioni, apprezzate soprattutto dai giovani che desiderano una casa pronta da abitare nella quale metter su famiglia. A dare una spinta al mercato immobiliare è stata anche la maggiore accessibilità ai mutui residenziali da parte degli istituti di credito.

Seconde case ed affitti

Se aumenta il trend di coloro che acquistano una casa come abitazione principale per la famiglia, non sembrano però decollare il numero delle vendite di abitazioni destinate come seconde case: chi le possiede, infatti, preferisce affittarle.

Il canone libero resta sempre il più gettonato anche se si registra un leggero aumento dei contratti a canone concordato. Coloro che optano per un contratto d’affitto sono per lo più studenti o lavoratori con contratti temporanei.

Anche per loro Tecnocasa offre diverse soluzioni, tutte consultabili tramite portale nell’apposita sezione oppure contattando un agente immobiliare locale.

Case in vendita Tecnocasa, come trovare la propria

Cresce il numero degli annunci immobiliari, ma come trovare la propria abitazione? Le case in vendita Tecnocasa sono presenti sul portale www.tecnocasa.it, dove è possibile utilizzare il pratico motore di ricerca che appare nella home page.

Basta scegliere tra vendita o affitto e inserire la zona di ricerca oppure passare alla ricerca avanzata che consente di specificare anche la tipologia di abitazione scelta oppure disegnare direttamente sulla mappa l’area di interesse.

Non resta che sfogliare gli annunci proposti dal portale, scegliere quello più adatto alle proprie esigenze e concordare una vista con un incaricato Tecnocasa.