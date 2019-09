Messi e Rapinoe migliori giocatori del 2019

MILANO (ITALPRESS) – Leo Messi e Megan Rapinoe sono i miglior calciatori del 2019. All’argentino del Barcellona e all’americana campione del Mondo è andato infatti il premio Fifa Best Awards, andato in scena questa sera alla Scala di Milano. In un capoluogo lombardo tirato a lucido, dopo un green carpet stellare, sul palco scaligero, oltre a Messi (vincitore a sorpresa, in quanto tutti si aspettavano un riconoscimento per Virgil Van Dijk) e alla Rapinoe, sono stati premiati l’ungherese Daniel Zsori, che si è guadagnato il “Puskas Award 2019” per il gol più bello, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp e il portiere della sua squadra Alisson. In campo femminile, oltre alla Rapinoe, sono state premiate il ct della Nazionale Statunitense campione del Mondo Jill Ellis e il portiere dell’Olanda vice campione del Mondo Sari Van Veenendaal. Infine la top Undici, che per gli uomini ha visto la presenza di Alisson in porta, De Ligt, Sergio Ramos, Van Dijk e Marcelo in difesa, Luka Modric e De Jong a centrocampo, e in attacco Mbappé, Leo Messi e Hazard e Cristiano Ronaldo. Assente alla cerimonia Cristiano Ronaldo, ufficialmente per rimanere a Torino a curarsi per l’infortunio che gli farà saltare la trasferta di domani di Brescia, ma non nuovo a disertare appuntamenti del genere.

(ITALPRESS).