Migranti, Salvini: “L’accordo di Malta è una sola”

ROMA (ITALPRESS) – “A leggere bene il documento è per il 99 per cento una presa in giro. Si parla di migranti raccolti dalle ong, che sono il 10 per cento degli sbarcati, e la redistribuzione è volontaria. Come si dice a Roma è una sòla, i porti resteranno solo quelli italiani. Dite a voi se è un grande successo o una calata di braghe. Nel frattempo questo mese gli sbarchi sono aumentati”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini ospite di Tg2 Post.

“L’atteggiamento diverso dell’Europa è legato al fatto che il brutto e cattivo Matteo Salvini ha sollevato il problema. Conte? O ci è o ci fa, i numeri dicono che l’apertura dei porti sta aumentando gli arrivi”, ha aggiunto.

