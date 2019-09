Il taglio dei parlamentari il 7 ottobre alla Camera per l’ultimo atto

La riforma costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari approderà nell’Aula della Camera lunedì 7 ottobre per l‘ultimo passaggio parlamentare. Le votazioni sono in programma l’8 ottobre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio.

“Abbiamo chiuso la partita, tagliamo 345 poltrone, recuperiamo 500 milioni di euro e possiamo fare grandi cose ma soprattutto manteniamo una promessa. Una settimana e mezzo e festeggiamo il taglio dei parlamentari più importante della storia mai fatto e sarà legge grazie al M5S – commenta in una diretta Facebook da New York il ministro degli Esteri e capo politico del M5S, Luigi Di Maio -. Tutti dicono che è un governo nato per mantenere le poltrone, invece le taglia per sempre, alla faccia di chi ha fatto cadere il governo per non tagliare i parlamentari. Voglio vedere chi avrà il coraggio in Aula di votare contro”.

