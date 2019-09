Vettel “Voglio essere campione con la Ferrari”

Tornare a bere lo champagne dopo la vittoria di Singapore è stato bello per Sebastian Vettel. “Dopo una gara così calda un drink così freddo è stato molto buono” ha detto il quattro volte campione del mondo della Ferrari a Sky. “Sicuramente me la sono goduta, abbiamo lavorato parecchio per arrivare a vincere dopo un bel po’ di tempo che non accadeva. Ed è stato più semplice riposare domenica notte dopo la gara”. Sull’emozione mostrata tornando sul gradino più altro del podio, ha aggiunto:”Non ascolto questi messaggi. Ho fatto gare buone o altre meno. In generale se sei sincero con te stesso sai quando hai dato il massimo. Sono il primo a criticare me stesso quando sbaglio e non ottengo i risultati che mi aspetto” le parole di Seb. “Sicuramente mi ha dato entusiasmo il supporto di chi crede in me, sia in Italia che a Singapore. È stato bello e mi ha dato forza”. Quindi ha affermato che non c’è nessuna differenza tra il pilota che voleva vincere il suo primo Mondiale e quello che sogna il titolo in Ferrari: “Sono sempre la stessa persona. Mi diverto come mi divertivo allora per molte cose. Sicuramente sono in una posizione privilegiata per le tante gare fatte e i campionati vinti. Ma sento che mi manca di vincere un titolo in Ferrari”.

