Esselunga e Fondazione Telethon alleati contro le malattie genetiche

MILANO (ITALPRESS) – Esselunga si allea con la Fondazione Telethon per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. La prima iniziativa prendera’ il via lunedì 30 settembre. Acquistando una serie di prodotti contraddistinti da un cartellino i clienti di Esselunga e delle profumerie EsserBella devolveranno un contributo – da 20 centesimi a 2 euro, a seconda dei prodotti – alla ricerca scientifica.

Dal 14 ottobre al 12 aprile 2020 sarà possibile utilizzare 500 punti Fìdaty – la raccolta punti di Esselunga – per donare 10 euro alla Fondazione Telethon e sostenere il progetto “Come a casa”, che si propone di accogliere le famiglie dei bambini che giungono da tutto il mondo all’istituto San Raffaele-Telethon di Milano.

“La partnership con Esselunga segue quella che abbiamo siglato in passato con un altro importante player della GDO, Auchan, che ringrazio pubblicamente”, ha detto il presidente della Fondazione, Luca Cordero di Montezemolo. “Ora – ha aggiunto – mettiamo insieme due grandi eccellenze italiane per sostenere la ricerca. Perché un Paese che non investe nella ricerca non investe nel proprio futuro”.

“Abbiamo una chiara strategia di sostenibilità e uno dei pilastri è l’attività che portiamo avanti a sostegno della salute – spiega all’Italpress Sami Kahale, direttore generale di Esselunga -. Con questa partnership, che ci onora, vogliamo contribuire a sostenere la ricerca scientifica per aiutare le persone affette da malattie genetiche ad avere una vita”.

