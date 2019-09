È di bronzo la prima medaglia per l’Italia ai Mondiali di Doha. Arriva dalla 50 chilometri di marcia e a conquistarla è Eleonora Giorgi. L’azzurra è terza nella gara più lunga, svolta nel cuore della notte e in condizioni ambientali difficili per il caldo.

Eleonora Giorgi bronzo mondiale nella 50 km marcia

Sulle strade della capitale del Qatar, la trentenne lombarda delle Fiamme Azzurre corona il suo sogno al termine di una prova di carattere, in cui riesce a superare alcuni momenti di crisi per mantenere il vantaggio nei confronti delle inseguitrici.

Il tempo finale è di 4h29:13, nettamente più alto rispetto al primato europeo di 4h04:50 da lei realizzato a metà maggio, vincendo in Coppa Europa all’esordio sulla distanza. Con questa diventano 44 le medaglie azzurre nella storia della manifestazione, la sedicesima nella marcia. Doppietta cinese con l’oro a Liang Rui in 4h23’26” davanti alla connazionale Li Maocuo, argento in 4h26’40”.