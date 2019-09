Manovra, Gualtieri “Non faremo tagli su scuola, sanità e università”

“In questa manovra non ci saranno tagli alla scuola, alla università e alla sanità. Noi abbiamo una rotta molto chiara, triennale, non si faranno manovre spot”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ospite di “Mezz’ora in più”, su Rai3.

E ha aggiunto: “Una manovra da 30 miliardi? Si’, potrebbe essere una cifra credibile e ben definita”.