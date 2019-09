Serie A, i risultati della 6a giornata: Napoli avanti con Mertens

Archiviato il turno infrasettimanale, è subito tempo di tornare in campo per la sesta giornata di Serie A. Ad aprire il programma la Juventus, che a Torino riceve la SPAL. Emergenza terzini per Sarri, privo di De Sciglio, Danilo e Alex Sandro. L’Inter capolista nel secondo anticipo del sabato farà visita alla Sampdoria, fanalino di coda del campionato, ferma a quota 3 punti.

Domani, invece, sarà il turno del Napoli, che alla vigilia del secondo turno di Champions League è pronto al solito turnover contro il Brescia. La Roma cerca riscatto a Lecce, mentre il posticipo domenicale tra Milan e Fiorentina vede due squadre a caccia di punti dopo una partenza a handicap.

I risultati della 6a giornata di Serie A

Juventus-SPAL 2 – 0 FINALE

Sampdoria-Inter 1 – 3 FINALE

Sassuolo-Atalanta 1 – 4 FINALE

Napoli-Brescia 1 – 0

Lazio-Genoa

Lecce-Roma

Udinese-Bologna

Cagliari-Verona

Milan-Fiorentina

Parma-Torino