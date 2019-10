Inglese piega il Torino nel finale, il Parma vince 3-2

PARMA (ITALPRESS) – Termina 3-2 la sfida tra Parma e Torino nel posticipo della sesta giornata di Serie A andato in scena al Tardini con la rete decisiva di Inglese negli ultimi minuti. Succede di tutto nel primo tempo con Kulusevski che sblocca il match dopo 2’ sulla sgroppata di Gervinho e gli ospiti che trovano il pareggio al 12′ con il colpo di testa di Ansaldi, colpevolmente dimenticato da Gagliolo. Il Toro resta poi in dieci per la doppia ammonizione di Bremer che regala un rigore al Parma ma Gervinho si fa ipnotizzare da Sirigu. Al 43’ il penalty è in favore dei granata: Belotti, dopo aver incassato una gomitata da Laurini, non sbaglia dagli undici metri. Prima del duplice fischio arriva però al 48’ il 2-2 firmato da Cornelius, di potenza sotto la traversa. Nella ripresa il Parma parte bene ma Sirigu nega ancora una volta la gioia del gol a Gervinho e sul corner successivo viene salvato dalla traversa colpita di testa da Hernani.

Il Toro si difende con ordine e prova a rendersi pericoloso su palla inattiva con Izzo ma Sepe risponde presente. Decisivo l’ingresso nel finale di Inglese: all’87’ è suo il guizzo che regala tre punti agli uomini di D’Aversa e piega i granata.

(ITALPRESS).