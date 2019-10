La Figc lancia la nazionale di E-foot, Brunelli: “Segno dei tempi”

MILANO (ITALPRESS) – La FIGC ha lanciato la sua ventunesima nazionale. Dopo le due nazionali maggiori, le diciassette giovanili e la nazionale delle leggende azzurre, nasce quella di E-foot. “Quello dei giochi elettronici è un fenomeno recente, ma dal grandissimo ritorno in termini di passione, di seguito e pubblico – ha sottolineato il segretario generale della Figc Marco Brunelli -. Non potevamo rimanere indifferenti a questo fenomeno, soprattutto dopo che l’Uefa ha deciso di lanciare in parallelo all’Europeo vero anche il torneo continentale di e-foot al quale parteciperanno tutte le 55 federazioni europee. Così anche noi ci stiamo cimentando nella selezione della nostra equipe”. Diverse le tappe di avvicinamento, che sono servite a

selezionare il primo giocatore che verrà ammesso alle fasi finali

a 16, dalle quali scaturirà la rosa dei quattro giocatori che

vestiranno la maglia azzurra. “E’ un segno dei tempi, un fenomeno nuovo e interessante che presuppone passione, impegno e allenamenti, strategia, tecnica e tattica” ha concluso Brunelli.

