OVS, leader in Italia nel mercato dell’abbigliamento mediante la creazione, realizzazione e commercializzazione di capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino, ricerca oltre 80 diplomati e laureati per tutti i negozi presenti sul territorio nazionale.

OVS assume oltre 80 diplomati e laureati

Le figure maggiormente ricercate riguardano soprattutto Addetti Vendita, che dovranno gestire l’operatività della propria area di vendita e garantire un alto standard di servizio ai clienti e Magazzinieri, i quali dovranno lavorare in stretta collaborazione con gli addetti alla vendita per amalgamare il flusso delle merci e le procedure interne.

Le altre figure ricercate sono: Allievi Store Manager, che dovranno gestire il team, le merci e il magazzino, l’amministrazione e la contabilità del negozio; Specialisti della Sicurezza, che dovranno proteggere i sistemi informatici, riconoscere i problemi di sicurezza aggiornando costantemente i controlli etc.

Tutti dovranno avere ottime doti dialettiche e relazionali, attitudine al lavoro in team, capacità di problem solving, capacità organizzative e di coordinamento, dinamicità, flessibilità e orientamento al risultato, attitudine al cambiamento ed al miglioramento continuo ed essere aperti alle novità e alle diversità.

OVS, che fa parte del gruppo Coin insieme ad altre aziende famose nel settore dell’abbigliamento tra le quali Upim, è il luogo dove ognuno può esprimere le proprie potenzialità e il proprio talento e dove poter crescere professionalmente, confrontandosi con gli altri e affrontando ogni giorno sfide diverse.

OVS, nata a Padova nel 1972, è una multinazionale in costante crescita e, grazie ad una progressiva espansione del proprio network avvenuta negli anni, oggi opera attraverso una rete vendita che si estende su tutto il territorio nazionale e anche all’estero con 1.300 negozi nel mondo dove lavorano 7.000 dipendenti i quali gestiscono oltre 15 milioni di clienti.