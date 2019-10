Un rigore degno di Johann Cruijff. O, per restare a tempi e nomi più recenti, di Lionel Messi. I giocatori dello Shakhtar Donetsk Under 19 hanno onorato la memoria dei grandi del calcio mondiale nella sfida di Youth League con i pari età dell’Atalanta. La gara si è chiusa sul punteggio di 2 a 2, con doppietta di Piccoli per i nerazzurri, ma a fare il giro del mondo è il video del rigore a due degli ucraini.

Mudryk, incaricato della trasformazione dagli undici metri, tocca all’indietro con il tacco. Il portiere Gelmi va a terra, e Sudakov insacca indisturbato, approfittando dell’effetto sorpresa. Un rigore che i giocatori dell’Atalanta non scorderanno facilmente, e che richiama i grandi del presente e del passato.

Senza dimenticare chi, tentando questo rigore, realizzò una figuraccia clamorosa. Thierry Henry e Robert Pires, ai tempi dell’Arsenal, fallirono infatti il loro tentativo di calcio a due, sprecando la chance dagli undici metri.

Stasera, a scendere in campo, saranno i “grandi” di Shakhtar e Atalanta, per una sfida fondamentale per gli uomini di Gasperini. Dopo la sconfitta pesante subita sul campo della Dinamo Zagabria, infatti, i nerazzurri non possono più sbagliare.