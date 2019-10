Napoli, Ancelotti: “In Champions bravi con il Liverpool, ora attenti al Genk”

GENK (BELGIO) (ITALPRESS) – “Quella di domani è una partita importante, il nostro girone è iniziato bene vincendo quella che forse è la partita più complicata, ora dobbiamo stare attenti, sulla carta affrontiamo avversari più abbordabili, ma attenti alle sorprese, abbiamo studiato bene il Genk, è una squadra particolare, le piace giocare con ritmi alti, ma noi siamo qui per i tre punti”. Così, ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, alla vigilia del match di domani sera in casa del Genk, valido per la seconda giornata del girone E di Champions. “Metterò in campo la migliore formazione possibile come sempre, ovvero i giocatori che mi daranno maggiori garanzie dal punto di vista tecnico e fisico, poi se i cambi saranno 11 vorrà dire che ho bisogno di cambiarli tutti”, ha spiegato Ancelotti che aspetta di sapere quali saranno le condizioni di Manolas. “E’ da valutare nell’allenamento di oggi, poi i cambi potranno essere da 0 a 11”, ribadisce Ancelotti che poi torna sul successo contro il Liverpool che ha dato agli azzurri convinzione e credito in tutta Europa. “E’ stata una vittoria che ha aperto gli occhi a tutti, ma anche a noi stessi, sono risultati e prestazioni che aumentano l’autostima ed è questo quello che conta, non quello che pensano gli altri. Quella di domani è una partita importante, bisogna vincere per rimanere in testa al girone e lottare per il primo o secondo posto”.

