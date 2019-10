ROMA (ITALPRESS) – “La rimodulazione dell’Iva era tra le varie ipotesi, è accantonata. Non capisco queste polemiche. Non capisco perché si continua a discutere di un tema che non c’è più. Abbiamo discusso di varie ipotesi, tra cui questa, ma stava scritto nel contratto di governo che non ci sarebbe stato l’aumento dell’Iva e non ci sarà. Finiamola con delle polemiche sul nulla”. Lo ha detto il ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, a margine di un evento all’Abi.

(ITALPRESS).