“Supervisionerò l’applicazione del Patto di Stabilità e crescita per assicurare la sostenibilità dei conti, farò uso della flessibilità quando necessaria, per consentire alle politiche di bilancio di giocare un ruolo di stabilizzazione e promuovere gli investimenti”. Lo ha detto il commissario europeo designato all’Economia, Paolo Gentiloni, durante l’audizione dinanzi alle commissioni del Parlamento Europeo per la conferma della nomina.

Ue, Gentiloni “Flessibilità per aiutare gli investimenti”