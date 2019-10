Ct Italia donne, Milena Bertolini: “Al calcio servono le quote rosa”

PALERMO (ITALPRESS) – “Nel calcio, sia negli ambienti maschili che in quelli femminili, penso sia importante la presenza di donne”. Lo ha detto Milena Bertolini, commissario tecnico della Nazionale femminile di calcio, nel corso di un forum presso l’agenzia Italpress sull’opportunità di inserire le quote rose anche nel calcio: “Io sono per le competenze, che non hanno sesso. Nella nostra società, però, per il tipo di cultura che c’è ancora, occorre mettere le quote rosa perché se non vengono inserite non ci sono le stesse opportunità per le donne. E’ un dato oggettivo: le scelte le fanno gli uomini e quindi avere quote rosa sarebbe importante”, ha aggiunto l’allenatrice delle azzurre che crede molto nel lavoro che il movimento femminile sta portando avanti. “Nel calcio ci vogliono dirigenti coraggiosi e lungimiranti, le differenze sono opportunità per crescere. Mi piace pensare che in futuro ci siano, anche nelle squadre maschili professioniste, staff misti di uomini e donne. Sono sguardi diversi, sensibilità diverse, sono opportunità per crescere e migliorare”.

(ITALPRESS).