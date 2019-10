Drammatico incidente a Rende, 4 giovani morti e altri due feriti

Drammatico incidente a Rende, in provincia di Cosenza: il bilancio è di quattro morti e due feriti gravi. Si tratta di uno scontro frontale tra due autovetture – riporta Agi.it – al chilometro 25+500 della strada statale 107, in località Saporito, nel territorio del comune di Rende. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza, i sanitari del servizio di emergenza 118 e le forze dell’ordine.

Drammatico incidente a Rende

Secondo le prime notizie le vittime sono quattro giovani. La strada è completamente bloccata e sul posto hanno lavorato carabinieri, polizia, vigili del fuoco, sanitari del 118 e personale dell’Anas. Anche i due feriti, trasportati in gravissime condizioni all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, sono giovani.

Le autovetture coinvolte sono una Volkswagen Polo ed una Citroen C3. I quattro giovani deceduti viaggiavano a bordo della Polo che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con l’altro automezzo, sul quale si trovavano altri due giovani, ora in ospedale in condizioni gravi.