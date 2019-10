È morto Ginger Baker, batterista dei Cream

LONDRA (ITALPRESS) – E’ morto Ginger Baker. Il batterista dei leggendari Cream aveva 80 anni. Nei giorni scorsi la sua famiglia aveva reso noto che il musicista era molto malato. Sul suo account Facebook è apparsa una nota in cui è scritto che Baker, nato nel 1939 nella zona londinese di Lewisham, è morto – come riporta il Guardian – questa mattina. Il batterista aveva debuttato professionalmente col chitarrista jazz Diz Disley. Con il bassista Jack Bruce ed Eric Clapton nel 1966 aveva messo in piedi i Cream, che si sciolsero nel 1968 con un ultimo album nel 1969. I maggiori successi della band britannica rimangono “Sunshine of your love” e “White room”. Una insperata reunion nel 2005 terminò tra le polemiche dopo un litigio tra Bruce e Baker.

(ITALPRESS).