Sampdoria, Di Francesco a un passo dall’esonero: in pole Pioli

Sei sconfitte in sette partite, per uno score desolante di soli 3 punti in classifica. Dati tutt’altro che incoraggianti quelli di Eusebio Di Francesco alla guida della Sampdoria. Un matrimonio iniziato male, e che potrebbe essersi già concluso. Il presidente Ferrero, infatti, sta valutando il da farsi, e la separazione sembra ormai a un passo.

Nella giornata di oggi andrà in scena un incontro per cercare un accordo sulla rescissione consensuale del ricco contratto triennale firmato lo scorso giugno. I nomi per la sostituzione di Di Francesco, in questo momento, sono tre: Stefano Pioli, caldeggiato dal ds Osti, Claudio Ranieri, preferito di Ferrero, e l’idolo di Marassi Iachini.

A oggi, tuttavia, la pista più probabile è quella che porta a Stefano Pioli. L’allenatore emiliano, fermo dopo l’esonero a Firenze, potrebbe portare gli accorgimenti necessari per rimettere la squadra in corsa per la lotta per non retrocedere.