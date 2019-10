“Il mio è un appello rivolto a tutti. Vedo membri di governo che scrivono la manovra sui giornali, ma non bisogna cadere nell’annuncite: è una sindrome leghista“. Lo afferma il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in un colloquio con il Fatto Quotidiano, in merito alle fibrillazioni degli ultimi giorni nella maggioranza di governo.

Governo, Di Maio “Basta rincorrere Renzi, diamoci regole di ingaggio”