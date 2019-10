Inizia il conto alla rovescia per la XX edizione dell’Opuntia Ficus-indica Fest a Roccapalumba: il festival che celebra il ficodindia. Appuntamento dal 18 al 20 Ottobre, con un festival pronto a deliziare, a divertire, a stupire.

A Roccapalumba (PA), il Paese delle Stelle e del Ficodindia sito nell’entroterra siciliano, l’Opuntia Ficus-indica Fest celebra questo frutto spinoso, ma dal cuore tenero e succoso.

Opuntia Ficus-indica Fest, esplosione di gusto con il ficodindia di Roccapalumba

Il ficodindia da secoli ha trovato proprio nel territorio di Roccapalumba le condizioni favorevoli per crescere in abbondanza e durante l’evento sarà presente in degustazioni, mostre, convegni e attività che ne esalteranno le innumerevoli proprietà salutari. Sarà possibile gustare il ficodindia come frutto fresco, ma anche in primi e secondi piatti, desserts, marmellate, grappe, liquori e in svariate applicazioni.

L’Opuntia Ficus-indica Fest darà la possibilità ai visitatori di tutta la Sicilia di scoprire e gustare le tantissime proprietà ed applicazioni di questo frutto e dei prodotti locali in genere. Tra le degustazioni anche il CousCous di San Vito Lo Capo e le lenticchie di Villalba. Per il secondo anno consecutivo, sarà inoltre presente l’Associazione Pasticceri Astrapos, che realizzerà una torta gigante al ficodindia di ben 200 kg. Un festival all’insegna della qualità e del buon gusto, con tanti prodotti d’eccellenza da gustare presso gli stand espositivi e la possibilità di pranzare e cenare presso l’apposita area speciali menù a base di ficodindia e bontà locali.

Ad affiancare il gusto tante occasioni per divertirsi, con spettacoli, momenti culturali, musica, gruppi folkloristici e visite guidate. A Roccapalumba è possibile visitare un’ampia e completa rete museale, comprendente il Museo del Territorio, il Museo di Sculture di Carta Origami 3D, il Museo sulla Civiltà del Ferroviere in Sicilia, la Chiesa Madre e il Santuario Maria SS della Luce, nonché il famoso Planetario.

Tre giorni ricchi di sicilianità, espressa in gusto, cultura, musica, tradizione, arte. Tra gli appuntamenti, particolare sarà la XIV edizione dell’estemporanea di pittura “Roccapalumba e il ficodindia”, che trasformerà l’itinerario del festival in un perfetto scenario da racchiudere in tela con colori e pennelli. La IX edizione del concorso regionale gruppi storici “Le nobili casate del Regno di Sicilia”, a cura del Corteo Storico Feudo Palumba, regalerà ai visitatori un tuffo nel passato che rievoca abiti lussuosi, figure e scene della storia della Sicilia. Tra gli eventi più gettonati anche la “serenata a Miss Opuntia”.

Un evento da vivere a pieno, in ogni sua sfaccettatura, dal 18 al 20 Ottobre a Roccapalumba.

Evento Ufficiale https://www.facebook.com/events/356594065018558/