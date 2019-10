Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato una delle stazioni della metro Cityringen, realizzata da Salini Impregilo a Copenaghen. Ad accompagnare il capo dello Stato l’amministratore delegato Pietro Salini.

Mattarella visita la nuova metro “italiana” di Copenaghen

Il nuovo anello metropolitano nel centro citta’, inaugurato dalla regina Margherita II lo scorso 29 settembre, fa parte di un mega-progetto infrastrutturale che consentira’ a Copenaghen di diventare entro il 2025 la prima capitale carbon neutral del mondo.

Mattarella ha visitato Gammel Strand, una delle 17 stazioni sotterranee attraverso cui si snoda Cityringen, nel cuore della citta’, vicina al Parlamento danese Christiansborg e al grande museo greco-mitologico Thorvaldsens. La stazione si trova al di sotto del canale di Slotsholm.

La stessa Gammel Strand e’ un’antica passeggiata portuale. Una posizione che ha rappresentato una sfida tecnica. Oltre al drenaggio di meta’ della larghezza del canale, sotto la quale si trova ora la stazione, e’ stato necessario fornire, allo stesso tempo, una piattaforma di lavoro lungo l’altra meta’ del canale che e’ rimasta in funzione per le gite in barca turistiche lungo tutto il progetto. Il vecchio muro di banchina e’ stato inoltre smontato e rimosso per essere ripristinato dopo il completamento della costruzione della stazione e il ripristino dell’intera larghezza del canale.

Realizzata in soli otto anni, la nuova metro Cityringen interpreta una nuova concezione di mobilita’ sostenibile. La forma circolare del tracciato e la sua capacita’ di trasporto, con treni completamente automatizzati e senza conducente, la trasformano in uno strumento unico per viaggiare all’interno di Copenaghen, offrendo un sistema di trasporto attivo 24 ore su 24, garantendo la mobilita’ di 72 milioni di passeggeri all’anno.

