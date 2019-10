Edison apre al pubblico la sede di Milano e una centrale del 1920

MILANO (ITALPRESS) – Nel week-end delle Giornate FAI d’Autunno, dedicato alla bellezza dei beni storici e artistici nazionali, Edison apre alle visite guidate del pubblico due luoghi storici in cui è stata scritta la storia dell’elettrificazione e della crescita del Paese: Palazzo Edison, sede centrale dell’azienda che si trova nel cuore della città di Milano, e una centrale idroelettrica del 1920 sul fiume Adda ancora in esercizio.

Palazzo Edison – in Foro Buonaparte 31 – aprirà le porte sabato 12 e domenica 13 ottobre e la Centrale “Guido Semenza” a Calusco D’Adda, nel Bergamasco, domenica 13 ottobre (orario di ingresso dalle 10 alle 17).

Edison è al fianco del Fondo Ambiente Italiano anche per un progetto congiunto più ampio per la salvaguardia e la sostenibilità del patrimonio storico e artistico della Fondazione. La società energetica è impegnata in un piano di miglioramento delle prestazioni energetiche dei beni del FAI e contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO2 degli edifici della Fondazione.

“Contribuire alla bellezza del nostro Paese laddove ci sono esigenze reali e concrete, è una straordinaria opportunità per Edison – dice Cristina Parenti Senior Vice President Communication & External Relations di Edison -. Il percorso che abbiamo intrapreso con il FAI ormai un anno fa nasce dalla volontà di mettere le nostre competenze a disposizione del territorio creando valore per le comunità”.

