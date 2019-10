Nasce un nuovo percorso di laurea in gestione d’impresa immobiliare

Nasce un nuovo percorso di laurea in gestione di impresa a indirizzo immobiliare per formare i giovani alle professioni del settore e adeguare le competenze di chi gia’ vi lavora. L’iniziativa e’ stata promossa da Fiaip in collaborazione con Confassociazioni.

Il corso si terra’ presso l’Universita’ Mercatorum, Universita’ telematica delle Camere di Commercio italiane. Ad annunciarlo Franco Pagani, vice presidente vicario aggiunto di Confassociazioni, e Paolo Righi, presidente di Confassociazioni Immobiliare, insieme al presidente di Confassociazioni Angelo Deiana all’assemblea di meta’ mandato della Fiaip.

“Il mondo del lavoro e’ in continua evoluzione e per diventare o restare competitivi – afferma Pagani – e’ importante avere processi di ‘life long learning’ anche in maniera trasversale su diversi saperi”.

“La laurea triennale in Gestione d’impresa ad indirizzo immobiliare – ha sottolineato Righi – offre senza dubbio questa opportunita’ ed e’ adeguata sia per la formazione di coloro che entrano per la prima volta nel mercato del lavoro, sia per un adeguamento delle competenze di agenti immobiliari, amministratori condominiali, tecnici dell’edilizia e delle costruzioni e degli operatori, anche finanziari, che si occupano di questo segmento”.

“Indubbiamente – ha osservato il presidente di Confassociazioni Angelo Deiana – questo percorso di laurea ha il valore aggiunto di implementare i livelli formativi di tutti i professionisti del mondo immobiliare”.

(ITALPRESS).