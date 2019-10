Barcellona a vita. Nonostante le speculazioni legate a quella clausola che gli permetterebbe di rescindere il contratto a fine stagione, Lionel Messi non ha alcuna intenzione di lasciare i blaugrana.

E’ lo stesso fuoriclasse argentino a rassicurare i suoi tifosi in una lunga intervista all’emittente catalana RAC1.

Per Messi c’è solo il Barcellona “Voglio chiudere la carriera qui”

“Ho sempre sognato di giocare un giorno nel Newell’s ma alle volte bisogna pensare alla famiglia, che e’ la cosa piu’ importante. Ecco perche’ la nostra idea, anche se non si sa mai, e’ vivere per sempre a Barcellona e chiudere la carriera qui. Soprattutto per come mi sento nel club, per come ci troviamo bene nella citta’, per i miei figli, non voglio che siano costretti a lasciare gli amici. Il rinnovo? Al momento non c’e’ nulla ma mi sono sempre tenuto ai margini delle trattative, perche’ non abbiamo mai avuto problemi, e’ sempre stato tutto molto semplice. Se mi vogliono, la mia idea e’ sempre quella di restare qui e non e’ cambiata”.

Per quanto riguarda la stagione in corso, “anche se abbiamo avuto qualche difficolta’ in avvio, abbiamo una rosa con grandissimi giocatori che puo’ puntare a vincere tutto”.

(ITALPRESS).