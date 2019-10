Rapine in villa, sgominata banda italo-albanese

Una banda che saccheggiava ville e abitazioni isolate mentre i proprietari dormivano e’ stata sgominata dai Carabinieri in Piemonte.

I militari stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Torino per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione, ricettazione, detenzione e porto illegale di armi nei confronti di una decina di persone, albanesi e italiani.

I componenti del gruppo, armati di coltelli e bastoni, dopo aver rotto le tapparelle o le porte d’ingresso, saccheggiavano ville e abitazioni isolate, sorprendendo i proprietari nel sonno e rubando qualunque cosa fosse presente in casa: orologi, preziosi, contanti, capi d’abbigliamento, auto, elettrodomestici e armi legalmente detenute dalle vittime.

Diciassette gli episodi contestati dai Carabinieri di Rivoli alla banda, avvenuti nelle province di Torino, Biella, Novara e Perugia.

