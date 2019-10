Governo, Fico: “L’esecutivo non traballa affatto”

MILANO (ITALPRESS) – “L’Esecutivo traballa? No, non mi pare affatto. Credo anzi stia lavorando per attuare i punti dell’accordo di governo”. A dirlo il presidente della Camera, Roberto Fico, in un’intervista al “Corriere della Sera”. “Se questa manovra rilancerà l’economia? Il primo obiettivo è quello di non aumentare l’Iva. Serve inoltre avviare un percorso solido che rilanci in chiave sostenibile la nostra economia dando adeguate risposte a cittadini, imprese, lavoratori”, risponde Fico, secondo cui “la lotta all’evasione va fatta a tutti i costi. Sono convinto che vadano portate avanti misure incisive verso i grandi evasori, a partire da pene più pesanti”.

Parlando del Movimento 5 Stelle, Fico evidenzia che “la nostra organizzazione è sempre stata fluida. Ora deve cambiare ulteriormente, la maggiore collegialità è importante”. In Campania, “un asse M5S-De Luca è un’ipotesi che non esiste assolutamente”.

(ITALPRESS).