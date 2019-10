M5S, Di Maio: “Nessuna scissione, ci sarà gestione collegiale”

ROMA (ITALPRESS) – “Non sono all’ordine de giorno altri patti regionali e tantomeno patti nazionali. A me più che i patti interessano i fatti, in Umbria il fatto importante è che chi vota Bianconi vota una persona che non ha tessere di partito”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a L’intervista di Maria Latella su Sky Tg24. “Scissione nel M5S? Gli unici che parlano di scissione sono alcuni giornali che hanno provato a indurla per provare a compensare la grande crisi del Pd dopo la scissione di Renzi”, ha sottolineato il capo politico dei 5 Stelle, ricordando che “in ogni Italia a 5 stelle abbiamo un dibattito sempre forte all’interno del Movimento, quest’anno è importante perchè compie dieci anni e arriva con una grande vittoria che è il taglio dei parlamentari. Nel M5S non ci sarà solo il capo politico ma circa 80-90 persone in tutta Italia che aiuteranno a gestire il Movimento. Abbiamo bisogno di organizzazione e di responsabilità”.

(ITALPRESS).