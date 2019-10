Berrettini stoppato in semifinale a Shanghai da Zverev

SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) – Si ferma in semifinale la corsa di Matteo Berrettini al “Rolex Shanghai Masters”, penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7.473.620 dollari, che si sta disputando sul cemento della metropoli cinese. Il 23enne romano, numero 13 del ranking mondiale e undicesima testa di serie, deve arrendersi per 6-3 6-4 ad Alexander Zverev, numero 5 del tabellone, che domani affronterà in finale Daniil Medvedev, vittorioso per 7-6(5) 7-5 su Stefanos Tsitsipas.

Zverev andrà a caccia del 12esimo titolo della carriera, il secondo stagionale dopo quello conquistato a Ginevra e la finale persa ad Acapulco. Di fronte però avrà il tennista più in forma del momento: quella di Shanghai è infatti la sesta finale di fila per Medvedev, che ha vinto a Cincinnati e San Pietroburgo ed è invece uscito sconfitto da Washington contro Kyrgios e Montreal e Us Open per mano di Nadal. Nel complesso il 23enne moscovita è alla nona finale in questo 2019: per lui anche il titolo di Sofia e le delusioni di Brisbane e Barcellona.

