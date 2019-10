Palermo Calcio a 5, i rosanero strapazzano 9-2 il Salemi

Palermo Calcio a 5 senza pietà concede il bis in campionato e porta a casa anche i primi tre punti esterni della stagione. A fare le spese della grande fame di vittorie degli uomini guidati dal tecnico Zapparata è il Salemi, formazione battuta con un perentorio 9-2 dai rosanero. Pronti via arriva la rete del vantaggio: serpentina di Mineo che si crea lo spazio per calciare e trova il fondo della rete salemese anche grazie a una deviazione fortuita. C’è solo il Palermo in campo nei primi minuti, gli ospiti sembrano in totale controllo del match.

Così arrivano altre tre reti che ribadiscono il concetto sulla netta superiorità dei rosanero sul campo di “Fontana Bianca”: prima è Casamento ad approfittare del grande lavoro dei compagni di squadra per il raddoppio, poi arriva il tris di capitan Messeri che va a trafiggere il portiere di casa dopo aver colpito il palo. Infine la giovane premiata ditta Baucina-Alongi confeziona il poker: il primo conduce il contropiede, il secondo realizza a porta vuota.

In mezzo anche un palo di Mineo, ma poco dopo si sveglia il Salemi che va in gol con Gandolfo. In avvio di secondo tempo i padroni di casa partono bene e si affacciano in più di una occasione dalle parti dell’estremo difensore rosanero Costanzo. Il portiere del Palermo è bravo a sventare la minaccia in più occasioni, poi Bongiovanni raffredda i bollenti spiriti del Salemi realizzando il 5-1.

A quel punto la gara si mette definitivamente in discesa con gli uomini di Zapparata che riescono ad andare in rete altre tre volte, ancora con Bongiovanni, Casamento (doppietta anche per lui) e con Baucina. Il Salemi segna su calcio di rigore con Galuffo ma nel finale c’è spazio per la seconda marcatura personale di Alongi per il 9-2 finale.

Prossimo appuntamento sabato prossimo, si torna al “Tocha Stadium” per un altro derby palermitano contro il San Gregorio Papa.