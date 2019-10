È giunta al molo San Cataldo del porto di Taranto la nave Ocean Viking di Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere, con a bordo 176 migranti, dopo il via libera all’attracco concesso dal ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese.

Ocean Viking giunta a Taranto per sbarco 176 migranti

La Ocean Viking, in due distinte operazioni, ad una quarantina di miglia dalle coste libiche, l’altro ieri ha soccorso e tratto in salvo 176 persone, tra queste anche 12 donne di cui quattro incinte e 33 minori di cui 23 non accompagnati.

Prefettura e Questura hanno attivato un dispositivo di accoglienza volto a regolare il trasferimento in sicurezza dei migranti all’hotspot di Taranto, in un’area decentrata dello stesso porto.

(ITALPRESS).