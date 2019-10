Bansky apre un negozio online per vendere “arte, prodotti per la casa e delusioni”

E’ questa l’ultima idea del misterioso writer Banksy, artista noto per le sue opere di street art sparse come murales in giro per il mondo.

L’iniziativa nasce dopo che uno store fisico con lo stesso nome, ma dove non era possibile entrare o acquistare nessuno degli oggetti esposti, era comparso a Croydon, a sud di Londra. L’apertura del sito invece è arrivata in contemporanea con la chiusura del negozio.

Banksy ha lanciato un paio di settimane fa il suo negozio online. Solo in un secondo momento ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune immagini dei prodotti in vendita.

T-shirt personalizzate, una borsa realizzata con un mattone, orologi da muro ma anche una pietra tombale. Tra gli oggetti in vendita, anche una lampada che rappresenta un volto inquietante. Ci sono pure magliette di marchi famosi cancellati e rimpiazzati dal nome dello street artist più famoso al mondo.

Banksy ha spiegato che la motivazione alla base del “Gross domestic product” è “forse la ragione meno poetica per fare un po’ di arte” ovvero una disputa sul marchio.

“Una società di biglietti d’auguri sta contestando il marchio che detengo per la mia arte e tentando di appropriarsi del mio nome in modo che possano vendere legalmente la loro finta merce di Banksy”, ha fatto sapere l’artista di strada in una nota