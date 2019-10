È morto Paolo Bonaiuti, ex portavoce di Berlusconi

E’ scomparso, dopo una lunga malattia, Paolo Bonaiuti. Nato a Firenze il 7 luglio del 1940, è stato giornalista, politico, ex parlamentare di Forza Italia e portavoce di Silvio Berlusconi.

Laureato in Giurisprudenza, lavora nel settore della pubblicita’ e poi nel giornalismo per Il Giorno, Il Messaggero, di cui nel 1992 diventa vicedirettore vicario, e con testate estere come la BBC.

Nel 1996 intraprende la carriera politica con Forza Italia diventando deputato. Nel 2013, viene eletto senatore con Il Popolo della Liberta’. Nel 2014 lascia Forza Italia per il Nuovo Centrodestra e successivamente passa ad Alternativa Popolare.

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri nei governi Berlusconi II, Berlusconi III e Berlusconi IV, è morto all’età di 79 anni. (ITALPRESS)