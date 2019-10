In attesa della trasferta di Marassi con la Sampdoria, Paulo Fonseca vince fuori dal campo. Il tecnico della Roma, infatti, ha visto il proprio ricorso accolto dalla Corte d’Appello Sportiva. Le giornate di squalifica per il rosso riportato nel finale convulso col Cagliari, da due, sono state ridotte a una sola.

La Corte Sportiva di Appello ha ridotto la squalifica di Paulo Fonseca da due a una giornata. In Serie A il tecnico tornerà sulla panchina giallorossa in occasione di Roma-Milan#ASRoma pic.twitter.com/YjkAsXbEBl — AS Roma (@OfficialASRoma) October 17, 2019

Fonseca, dunque, sarà regolarmente in panchina per la sfida tra la sua Roma e il Milan, in programma il prossimo 27 settembre. Non ci sarà, invece, domenica contro la Sampdoria, quando i giallorossi torneranno in campo dopo la pausa per le nazionali.