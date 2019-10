Malore per Salvini, in ospedale a Monfalcone e poi dimesso

ROMA (ITALPRESS) – Il leader della Lega Matteo Salvini ha avuto un malore stamani mentre stava per raggiungere Trieste per partecipare ai funerali di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due agenti uccisi nella sparatoria in questura del 4 ottobre. L’ex ministro dell’Interno è stato portato all’ospedale di Monfalcone (Gorizia), dove gli è stata diagnosticata una colica renale. E’ stato poi dimesso. Secondo quanto riferiscono fonti della Lega “Salvini è enormemente dispiaciuto per non aver potuto partecipare alla cerimonia per Pierluigi e Matteo e conferma gli appuntamenti di oggi e domani in Umbria”.

(ITALPRESS).