Sinisa Mihajlovic non molla di un centimetro. Dopo esser tornato a casa all’inizio della scorsa settimana, il tecnico del Bologna ha deciso di fare una sorpresa ai propri giocatori. A due giorni dalla sfida di campionato con la Juventus, il mister rossoblù si è presentato a Casteldebole per dirigere l’allenamento dei suoi, come riportato dai profili ufficiali del club felsineo.

🔙 | È TORNATO! Mister Mihajlovic ha diretto l’allenamento a 2️⃣ giorni da #JuventusBologna 💪#WeAreOne pic.twitter.com/a4qjel0MTO — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) October 17, 2019

Tutti gli indizi, dunque, lasciano presagire che Mihajlovic sarà della partita sabato sera al Dall’Ara. Resta, però, un punto interrogativo legato al meteo. Le previsioni, infatti, sembrano tratteggiare una serata piovosa nel capoluogo emiliano, e il maltempo potrebbe indurre il tecnico a seguire, in via precauzionale, la partita da casa.