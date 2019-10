Sanchez operato alla caviglia, l’Inter lo perde per tre mesi

L’Inter perde per un pò Alexis Sanchez, che probabilmente rientrerà dopo la sosta natalizia. L’attaccante cileno, infortunatosi con la nazionale nei giorni scorsi, si è recato a Barcellona per un consulto con il professor Ramon Cugat. “La visita ha confermato la diagnosi dello staff medico nerazzurro, si è deciso pertanto di procedere con intervento chirurgico alla caviglia sinistra – si legge nel comunicato dell’Inter – L’intervento chirurgico, di plastica dei tendini peronei, è stato quindi eseguito nel pomeriggio ed è perfettamente riuscito”. L’Inter non comunica quali siano i tempi di recupero ma con molta probabilità Sanchez potrà tornare a disposizione di Conte solo a gennaio tanto che la società interista ha trattenuto Sebastiano Esposito: il giovane attaccante non è partito con l’Italia per il Mondiale Under 17, in programma dalla prossima settimana in Brasile. (ITALPRESS)